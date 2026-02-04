«Нефтехимик» победил «Сибирь»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Шайбы в составе «Нефтехимика» на свой счёт записали Герман Точилкин, Никита Попугаев, Булат Шафигуллин, Евгений Митякин, Дамир Жафяров. У «Сибири» голы забили Алексей Яковлев, Чейз Приски.

«Нефтехимик» второй раз в сезоне победил «Сибирь».

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет на своём льду ХК «Сочи» 10 февраля. «Нефтехимик» в следующем матче встретится дома со СКА также 10 февраля.