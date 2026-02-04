«Спартак» потерпел поражение от «Локомотива», прервав победную серию

Ярославский «Локомотив» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив», завершилась с результатом 3:1. Счет в матче открыли хоккеисты «Спартака», на 11:10 отличился Даниил Орлов. Однако уже через 20 секунд «Локомотив» сумел сравнять, шайбу забросил Максим Шалунов. Второй гол ярославцев в середине второго периода оформил Максим Березкин. Третью шайбу ярославцев забросил Артур Каюмов за 19 секунд до финальной сирены.

Для «Локомотива» эта победа стала шестой подряд. Команда лидирует в Западной конференции КХЛ, набрав 75 очков за 54 матча. «Спартак» прервал победную серию, насчитывающую три матча. Клуб идет на шестом месте «Запада», имея в активе 62 очка после 52 игр.

Ярославский клуб в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ сыграет на выезде с «Шанхайскими Драконами» 10 февраля. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. Московская команда в тот же день дома сыграет с московским «Динамо», начало матча — 19:30 мск.

Ранее СКА проиграл в седьмом матче подряд, уступив ЦСКА по буллитам.