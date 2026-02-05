НХЛ в шоке: первый номер драфта 2026 обвинен в тяжком преступлении

Восемнадцатилетний форвард Penn State Гэвин МакКенна, претендент на первый номер драфта НХЛ-2026, обвинён в тяжком нападении при отягчающих обстоятельствах. Инцидент произошёл 31 января 2026 года в Пенсильвании. Также предъявлены обвинения в простом нападении и двух эпизодах нарушения общественного порядка. Дата слушания не назначена. Университет отказался от комментариев из-за продолжающегося судебного разбирательства.

Пятого февраля 2026 года стало известно, что восемнадцатилетний нападающий хоккейной команды университета штата Пенсильвания (Penn State) Гэвин МакКенна, считавшийся одним из главных претендентов на первый номер предстоящего драфта НХЛ, был официально обвинён в совершении тяжкого преступления первой степени. Согласно документам магистратского суда округа Пенсильвания, обвинение касается нападения с применением насилия при отягчающих обстоятельствах, произошедшего тридцать первого января текущего года.

Помимо основного обвинения, МакКенна также предъявлены дополнительные обвинения в простом нападении, квалифицируемом как мелкое правонарушение, а также в двух эпизодах нарушения общественного порядка. Все инциденты, упомянутые в судебных материалах, связаны с дракой, имевшей место в ночь на тридцать первого января. На данный момент дата предварительного слушания по делу не определена.

Примечательно, что инцидент произошёл в тот же день, когда команда Пенн Стэйт провела матч против Мичиган Стэйт на открытом воздухе на стадионе Бивер Стэдиум. Встреча, собравшая 74 575 зрителей, завершилась поражением хозяев со счётом 4:5 в овертайме. Обстоятельства, предшествовавшие драке, а также личность пострадавшего стороны на данный момент не раскрываются в связи с продолжающимся следствием.

Университет штата Пенсильвания подтвердил осведомлённость о предъявленных обвинениях в отношении студента и игрока университетской команды. В официальном заявлении администрации отмечено, что ввиду статуса дела как находящегося в производстве судебных органов, университет воздержится от дальнейших комментариев до завершения правовых процедур.

Гэвин МакКенна, уроженец Канады, привлёк внимание хоккейного сообщества ещё до перехода в систему студенческого спорта США. Он стал одним из первых канадских юниоров, воспользовавшихся правилом, введённым в двадцать четвёртом году, которое разрешило игрокам из Канады напрямую поступать в университетские команды Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), минуя традиционные юниорские лиги Канады. Такой шаг позволил восемнадцатилетнему форварду совмещать спортивную карьеру с получением высшего образования в американском вузе.

В текущем сезоне двадцать пятого-двадцать шестого годов МакКенна демонстрирует впечатляющую результативность в составе команды «Ниттани Лайонз». В двадцати шести проведённых матчах он забросил одиннадцать шайб и отдал двадцать одну результативную передачу, что выводит его в число лидеров атаки конференции и укрепляет репутацию одного из самых перспективных молодых игроков Северной Америки. Специалисты скаутских служб нескольких клубов НХЛ рассматривали его как вероятного кандидата на выбор первым номером на драфте две тысячи двадцать шестого года.

Особое внимание к ситуации с МакКенной связано также с его статусом в системе коммерциализации имиджа студенческих атлетов. Согласно данным спортивного издания ESPN, игрок заключил соглашения, позволяющие ему получать вознаграждение за использование своего имени, образа и имиджа (NIL). Совокупный доход МакКенны по таким договорам оценивается приблизительно в семьсот тысяч долларов за сезон, что делает его одним из наиболее коммерчески успешных хоккеистов студенческого уровня.

Предъявленные обвинения могут оказать существенное влияние как на дальнейшее участие игрока в текущем сезоне за команду Пенн Стэйт, так и на его профессиональные перспективы в Национальной хоккейной лиге. Согласно регламенту НХЛ, клубы вправе пересматривать решения по выбору игроков на драфте в случае возникновения юридических проблем у кандидатов. Окончательные последствия для карьеры МакКенны будут зависеть от исхода судебного разбирательства и позиции руководства университетской команды.

Дело Гэвина МакКенны привлекло внимание не только спортивных кругов, но и правозащитных организаций, отслеживающих вопросы ответственности молодых атлетов и баланса между дисциплинарными мерами учебных заведений и правовыми процедурами. В ближайшие недели ожидается назначение даты первого слушания, после которого станут известны детали позиции защиты и прокуратуры по этому громкому делу.