Драка с участием Кучерова вспыхнула в матче НХЛ

Массовая потасовка произошла в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Тампой» после действий американского форварда Мэттью Ткачука в отношении российского нападающего Никиты Кучерова.

Инцидент произошел в начале третьего периода. В средней зоне Ткачук толкнул Кучерова в спину, после чего на льду вспыхнула драка с участием сразу нескольких хоккеистов обеих команд. Судьям пришлось вмешаться, чтобы остановить конфликт.

По итогам эпизода Ткачук получил 5 минут штрафного времени за драку и еще 2 минуты за блокировку. Кучерова наказали 10-минутным штрафом за неспортивное поведение. Всего арбитры выписали наказания 11 игрокам.

Противостояние «Флориды» и «Тампы» в этом сезоне сопровождается повышенной жесткостью. В октябре команды провели два предсезонных матча, в которых суммарно набрали 186 и 322 штрафные минуты соответственно.