Чемпион мира удивился обмену Панарина в «Кингз»

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский назвал странным обмен российского нападающего Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз». С «Кингз» нападающий подписал контракт на два года — до конца сезона-2027/2028.

«Странное решение. Может быть, это ход большой игры. Будем смотреть — возможно, «Кингз» будут набирать кого-то под Артемия. Есть ощущение, что всё равно неоднозначный выбор. Однако когда-то же у них было два подряд Кубка Стэнли — почему бы и сейчас не выиграть?» — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Панарина обменяли в «Кингз» на проспекта Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта 2026 года и условный выбор четвёртого раунда драфта 2028 года. Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. За это время в 482 матчах он набрал 607 (205+402) очков. Также в НХЛ россиянин представлял «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс».