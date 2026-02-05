$76.9191.11

«Северсталь» продлит контракт с Козыревым и его штабом на 2 года (Артур Хайруллин)

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Северсталь» продлит контракт с главным тренером Андреем Козыревым и его штабом на 2 года.

«Северсталь» продлит контракт с тренером
Специалист работает в череповецком клубе c 2023 года. Под его руководством команда дважды выходила в плей-офф, но вылетала в первом раунде.

В текущем FONBET чемпионате КХЛ «Северсталь» занимает второе место в Западной конференции, набрав 70 очков за 53 матча.

