Стала известна зарплата вратаря Исаева по новому контракту с «Локомотивом»

Стала известна зарплата Даниила Исаева по новому контракту с «Локомотивом». Ранее 26-летний вратарь подписал соглашение на два года.

© Sports.ru

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Исаев получит по 60 млн рублей за каждый из двух последующих сезонов.

Голкипер проводит восьмой сезон в составе «Локомотива» и является обладателем Кубка Гагарина-2025. Он дважды становился лучшим вратарем года в КХЛ (2023/24 и 2024/25).

В текущем FONBET чемпионате КХЛ Исаев провел 46 матчей и одержал 28 побед, отражая в среднем 92,6% бросков при коэффициенте надежности 1,92.