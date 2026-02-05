Выяснилось, на какой срок выбыл нападающий ХК «Динамо»

Нападающий «Динамо» Максим Комтуа пропустит не менее трех дней из‑за болезни, сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе московского клуба.

В четверг КХЛ объявила, что Комтуа не примет участие в Матче звезд, который пройдет 6–8 февраля, из‑за болезни. Вместо него в Екатеринбург поедет партнер по команде, форвард Джордан Уил.

— Сколько примерно пропустит Комтуа?

— Дня три‑четыре точно. Дальше — по самочувствию, — сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе «Динамо».

Комтуа в текущем сезоне провел 49 матчей за «Динамо» и набрал 31 очко (16 шайб и 15 результативных передач).

