Выяснилось, на какой срок выбыл нападающий ХК «Динамо»

Московское «Динамо» рассказало, на какой срок выбыл нападающий Комтуа
Нападающий «Динамо» Максим Комтуа пропустит не менее трех дней из‑за болезни, сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе московского клуба.
В четверг КХЛ объявила, что Комтуа не примет участие в Матче звезд, который пройдет 6–8 февраля, из‑за болезни. Вместо него в Екатеринбург поедет партнер по команде, форвард Джордан Уил.
— Сколько примерно пропустит Комтуа?
— Дня три‑четыре точно. Дальше — по самочувствию, — сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе «Динамо».
Комтуа в текущем сезоне провел 49 матчей за «Динамо» и набрал 31 очко (16 шайб и 15 результативных передач).
