Тренер ХК «Сочи» высказался об использовании ИИ

Максим Рыбин: «Нейросеть пробовал, чтобы правильно сформулировать мысль, которую хочу донести. Когда хочу юным хоккеистам объяснить свою наиболее правильную позицию»
Тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин высказался об использовании искусственного интеллекта.
«Пока ИИ для помощи в работе еще особо не применял. Но если идти в ногу со временем, то почему бы и нет? Определенно, с друзьями моменты его использования шутки ради были. Но если в спорте это помогает, то почему бы и нет? Я только за! Для себя нейросеть я пробовал для того, чтобы наиболее точно и правильно сформулировать свою мысль, которую хочу донести. Например, когда хочу юным хоккеистам объяснить свою наиболее правильную позицию или какой-то момент, то обращаюсь к нейросети», – заявил Рыбин.
