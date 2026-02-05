Женская сборная Швеции по хоккею одержала победу на Олимпиаде

Женская сборная Швеции по хоккею одержала волевую победу над командой Германии в рамках Олимпийского турнира. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу Тре-Крунор.

Счёт в игре открыли немки: шайбу забила Нина Смит. Ещё в первом периоде шведские хоккеистки сравняли счёт: результативным действием отличилась Лина Юнгблом. Во втором периоде шведка оформила дубль и вывела свою команду вперёд. В третьем периоде преимущество шведок увеличила Мира Юнгокер. Окончательный счёт за десять минут до конца игры установила Теа Юханссон.

Благодаря этой победе шведки стали лидерами группы В с 3 очками на своём счету. Следующей матч Швеция сыграет 7 февраля против хозяек Игр сборной Италии. Для выхода из группы В в плей-офф турнира необходимо занять место не ниже третьего. В группе А все пять команд выходят в четвертьфинальную стадию и там сыграют против трёх лучших команд группы В

Женский хоккейный турнир в рамках Зимней Олимпиады 2026 года пройдёт с 5 по 19 февраля. Все матчи будут проходить в Милане на двух стадионах – «ПалаИталия» и «Фиера Милано». Главными фаворитами считаются сборные Канады и США. Они попеременно побеждали на всех Олимпийских играх, начиная с первого турнира в 1998 году. Канадки являются действующими победителями Олимпиады.

Российские сборные по хоккею отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.