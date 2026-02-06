В Екатеринбурге стартовала Неделя звезд хоккея

В Екатеринбурге на «УГМК Арене» стартовала Фонбет Неделя звезд хоккея‑2026, в матче за Кубок вызова встречаются команды Восточной и Западной конференций Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), передает корреспондент «Матч ТВ» с места событий.

© Матч ТВ

6 февраля проходит Кубок вызова МХЛ, а 7–8 февраля состоится Матч звезд КХЛ.

— Свердловская область готова к проведению главного хоккейного мероприятия на ближайшие три дня. Но она будет готова только в том случае, если болельщики будут поддерживать команды все эти дни. В Свердловской области любят хоккей, он активно развивается — хоккеем занимаются более 300 команд: профессиональные, Ночная лига, следж‑хоккей. Мы гордимся ими и дальше будем развивать хоккей. Уверен, это будут прекрасные дни — мы увидим красивый хоккей и поддержим участников Кубка вызова, — передает слова губернатора Свердловской области Дениса Паслера корреспондент «Матч ТВ».

— Хоккей занимает особое место в нашей жизни. Мы видим, что с приходом холодов во дворах разворачиваются нешуточные баталии среди детей, есть запрос на хоккейные школы и академии, на постройку катков и арен. Конечно же, зрители любят хоккей. Я посещаю домашние матчи «Автомобилиста», арена всегда заполнена почти на 100 процентов, что показывает любовь Урала к нашему виду спорта. Хоккей — это упорство, сила духа, но самое главное — ощущение командной игры. Уверен, что участники Кубка вызова покажут замечательный хоккей, и зрители будут аплодировать их мастерству, характеру и красивой игре, — полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артем Жога.

— Рад приветствовать всех участников и гостей Недели звезд хоккея! Это время, когда лучшие из лучших встречаются на льду, а самые преданные любителя хоккея встречаются на трибунах и собираются у телевизоров. В этот раз Фонбет Неделя звезд хоккея проходит на новой и комфортабельной «УГМК Арене». Перед нами на льду — будущее российского хоккея. Хочу пожелать игрокам своим азартом задать тон на весь звёздный уикэнд! — отметил президент КХЛ Алексей Морозов.

— Сегодня на льду «УГМК Арены» история пишется заново. 13 лет назад на Кубке вызова в Екатеринбурге участвовал молодой Никита Трямкин, а сейчас он — капитан «Автомобилиста». Перед вами — 44 игрока, которые заслужили право выйти сегодня на этот лёд. Для них это не просто игра, а испытание на прочность и билет в будущее. Два лучших игрока получат путевку на Матч звезд КХЛ, в этом противостоянии Запада и Востока появятся новые имена, — добавил вице‑президент КХЛ Александр Гуськов.

Матч звезд КХЛ смотрите 7 февраля и 8 февраля с 12:00 мск на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.