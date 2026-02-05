ХК ЦСКА одержал шестую победу подряд, оказавшись сильнее «Шанхая»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и ЦСКА. Встреча завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первых двух периодах команды голов не забили. В начале третьей двадцатиминутки Павел Карнаухов открыл счёт во встрече. Данная шайба стала единственной в игре.

Для ЦСКА сегодняшняя победа оказалась шестой кряду.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» примут на своём льду «Локомотив» 10 февраля. ЦСКА 12 февраля встретится в гостях с московским «Спартаком».