Овечкин сыграл 13.15 в матче с «Нэшвиллом» — наименьшее игровое время в его карьере

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз».

40-летний форвард провёл на льду 13 минут и 15 секунд — это наименьшее игровое время в его карьере в матче, где он не получал травму или не был удалён. Об этом сообщает журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

В ночь с 5 на 6 февраля мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.