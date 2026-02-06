Объявлено, кто заменит вратаря ЦСКА на Матче звезд КХЛ

Илья Набоков заменит заболевшего Дмитрия Гамзина на Матче звезд КХЛ
Голкипер «Металлург» Илья Набоков примет участие в Матче звезд КХЛ вместо вратаря ЦСКА Дмитрия Гамзина, сообщает пресс‑служба КХЛ.
Гамзин пропустит предстоящую игру из‑за болезни.
В нынешнем чемпионате Набоков провел за «Металлург» 30 матчей и одержал 21 победу при 90,2% отраженных бросков и коэффициенте надёжности 2,66.
Звездный уик‑энд пройдет в Екатеринбурге 7–8 февраля. В программе первого игрового дня — конкурсы мастер‑шоу и два матча мини‑турнира, на следующий день зрители увидят вторую часть мастер‑шоу, игру за третье место и финал.
