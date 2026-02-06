Панарин заявил о ненависти к бывшему одноклубнику

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин рассказал, почему не стал переходить в «Детройт Ред Уингз» к своему бывшему партнёру по «Чикаго Блэкхоукс» Патрику Кейну.

«Я его ненавижу, поэтому не хотел ехать в Детройт (улыбается)», — приводит слова Панарина Sportsnet.

Панарина обменяли в «Кингз» на проспекта Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта 2026 года и условный выбор четвёртого раунда драфта 2028 года. Кроме того, «Рейнджерс» удержали 50% от текущего контракта россиянина, рассчитанного до лета 2026 года.

Панарин отыграл в «Рейнджерс» семь сезонов, набрав 607 (205+402) очков в 482 матчах.