Владимир Плющев назвал фаворитов хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

Чемпионат.com

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал, кого считает фаворитами хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года.

Плющев назвал фаворитов хоккейного турнира на Олимпиаде-2026
«Фаворитами хоккея на Олимпиаде остаются североамериканские команды, скандинавы. Наверное, могут вписаться чехи — в последнее время они показывают достаточно интересный хоккей. Да и по реакции специалистов можно судить, что они в хорошей форме. Будем смотреть. Может быть, кто-то ещё впишется в разборку за призовые места. Данию давно не видели, хотя она на последних чемпионатах мира доставляла нам неприятности», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

