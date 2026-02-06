«Торпедо» продлило контракт с защитником Нарделлой

Защитник «Торпедо» Бобби Нарделла продлил контракт с нижегородским клубом, сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2027 года.

© Чемпионат.com

«Желаем Бобби Нарделле яркой игры, результативных действий и успехов — вместе с «Торпедо», — говорится в сообщении клуба.

29-летний защитник присоединился к «Торпедо» летом 2025-го и по ходу сезона стал одним из лидеров команды. За это время он провёл 53 матча, в которых отметился одной заброшенной шайбой и 31 результативной передачей. Нарделла входит в топ-5 ассистентов-защитников регулярного чемпионата КХЛ.

На данный момент «Торпедо» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции, заработав 69 очков после 54 встреч.