На Олимпиаде изолировали швейцарских хоккеисток

Хоккеистки сборной Швейцарии были изолированы после выявления случая заражения норовирусом у одной из спортсменок после победы в стартовом матче олимпийского турнира. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии.

По этой причине команда пропустила церемонию открытия Олимпийских игр, которая прошла в пятницу.

"В женской сборной Швейцарии по хоккею выявлен положительный случай заражения норовирусом. Результат теста спортсменки был получен только после победы над командой Чехии и незадолго до церемонии открытия, - говорится в сообщении. - Заболевшая спортсменка находилась в отдельной комнате с момента прибытия в Олимпийскую деревню в понедельник и была изолирована от команды с момента появления симптомов. С утра пятницы у нее отсутствуют симптомы. В качестве меры предосторожности команда была изолирована после консультаций с экспертами. Пока ни у одной другой швейцарской спортсменки не выявлено симптомов".

6 февраля сборная Швейцарии одержала победу над соперницами из Чехии (4:3 Б) в стартовом матче на групповом этапе Олимпиады. Следующую игру швейцарки должны провести 7 февраля против команды Канады, которая еще не играла на турнире.

Сборная Швейцарии стала второй командой женского олимпийского турнира, у которой был выявлен норовирус. Ранее его выявили в расположении сборной Финляндии, являющаяся соперником швейцарок по группе. В связи с выявленными случаями заболевания оргкомитет Игр принял решение перенести на неделю матч между командами Канады и Финляндии, который изначально был запланирован на 5 февраля. Следующую встречу финские хоккеистки должны провести 7 февраля, их соперником станет команда США.

Олимпийский турнир проходит в Италии с 5 по 19 февраля.