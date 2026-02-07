Претендент на первый номер драфта НХЛ Маккенна избежал 20 лет тюрьмы

Прокуратура сняла обвинения по тяжкой статье с 18-летнего канадского хоккеиста Гэвина Маккенны.

© Российская Газета

Главный претендент на первый номер драфта-2026 не будет обвинен в нападении с отягчающими обстоятельствами, сообщает ESPN. Таким образом, он смог избежать наказания до 20 лет тюремного заключения.

Прокуратура округа Сентер в США сняла с него обвинение по тяжкой статье, но по более мелким уголовным делам будет продолжено, поскольку потерпевший получил серьезные травмы.

Маккенна в результате конфликта в баре ударил по лицу 21-летнего мужчину, который получил перелом челюсти. Сообщалось, что хоккеист заступился за свою мать, к которой и приставал мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.