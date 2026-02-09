Сушинский: разница между КХЛ и НХЛ становится больше и больше

Сушинский о составе Ларионова на ОИ-2026: «Разница по уровню между КХЛ и НХЛ становится больше и больше. У нас нет международных матчей, негде расти»
Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский отреагировал на вариант состава национальной команды на Олимпиаду-2026 от Игоря Ларионова.
Главный тренер ранее представил свой вариант состава российской сборной на Игры, отметив: «В КХЛ не вижу игроков, близких к выступающим в НХЛ по уровню».
«В НХЛ собраны лучшие игроки, и разница по уровню между КХЛ и НХЛ становится все больше и больше. Мы находимся в изоляции, у нас нет международных матчей, поэтому негде расти. Из КХЛ в сборную мог бы попасть Дамир Шарипзянов – как защитник. А среди нападающих игроки НХЛ все-таки сильнее. Наверное, с Игорем Ларионовым в этом можно согласиться», – сказал Максим Сушинский.
