Нападающий «Рейнджерс» расстроился из-за обмена Панарина

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал обмен российского форварда Артемия Панарина в «Лос-Анджелес Кингз».

«Мы понимали, что это произойдёт примерно за неделю, учитывая, что он не играл последние три-четыре матча. Всё затянулось, и его обмен не стал неожиданностью. Это расстроило. Он был моим партнёром по команде и другом шесть с половиной лет. И отличным хоккеистом тоже. Это грустно, но, к сожалению, так бывает, когда дела идут не так, как нам хочется», – цитирует Зибанеджада Expressen.

Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. За это время в 482 матчах он набрал 607 (205+402) очков. Также в НХЛ Артемий представлял «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс».