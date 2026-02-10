Тренер «Металлурга» прокомментировал лидерство команды в чемпионате КХЛ

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал лидерство своей команды в регулярном чемпионате КХЛ 2025-2026.

«Это всего лишь «регулярка», не должно быть никакой эйфории, но появляется уже и расхлябанность. Но плей‑офф — совсем другой турнир, и нужно хорошо к нему подготовиться», - цитирует Разина «Матч ТВ».

Андрей Разин был назначен на пост главного тренера «Металлурга» 10-го апреля 2023-го года. В 2024-м году Магнитогорск под руководством наставника стал победителем Кубка Гагарина КХЛ.

«Металлург» идет на первом месте «Восточной конференции» КХЛ с 84 очками в активе после 51. Главный преследователь – омский «Авангард» (76). Сейчас у команды Разина 4 победы подряд.

10-го февраля Магнитогорск проведет матч против екатеринбургского «Автомобилиста». Встреча состоится на «Арене Металлург». Начало – 17:00 по мск.