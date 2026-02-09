Овечкин получил торт с посланием

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, находясь в отпуске в Дубае в период паузы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), получил в одном из ресторанов торт от шеф-повара.

© Соцсети

Десерт оформлен в виде шайбы и украшен надписью.

«На пути к 1 тыс. голов», — сказано в записке к торту.

© Соцсети

Текущий контракт Овечкина с командой истекает летом 2026 года. В активе спортсмена 919 шайб в регулярных чемпионатах и 77 голов в плей-офф.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.