СМИ: игроки «Рейнджерс» были готовы к обмену Панарина, но признали — видеть это странно

Когда в четверг хоккеисты «Рейнджерс» на домашнем льду готовились к раскатке, их лучший бомбардир последних шести сезонов отсутствовал. Артемий Панарин оставался где-то в Нью-Йорке, однако вместо подготовки к матчу с «Каролиной» участвовал в Zoom-конференции с журналистами, где обсуждал свой обмен в «Лос-Анджелес».

Чуть более чем за 24 часа до этого, незадолго до «заморозки» составов на время Олимпиады, президент и генеральный менеджер «синерубашечников» Крис Друри обменял Панарина в «Кингз» на проспекта Лиама Гринтри и условный пик третьего раунда. До начала сезона клуб не смог договориться с Артемием о продлении контракта, а в январе уведомил его о намерении расстаться и отправить в новый клуб.

«Мы успели немного обсудить контракт, но у меня сложилось ощущение, что их предложение означало: «Мы не уверены, что ты нам нужен», — сказал Панарин. «Поэтому я и не подписал соглашение».

По словам форварда, в течение сезона переговоры велись, но не были полноценными. 34-летний хоккеист отметил, что начал понимать, что эта кампания может стать для него в Нью-Йорке последней, «примерно 15 матчей назад, когда мы начали проигрывать всё, что только можно».

В четверг серия неудач «синерубашечников» продолжилась — поражение 0:2 от «Каролины» стало девятым матчем в сезоне без заброшенных шайб. С момента рождественской паузы команда выиграла лишь три из 18 встреч, и напряжение на арене нарастало. После обмена Панарина болельщики уже в первую минуту встречи начали скандировать «Увольте Друри!», а в третьем периоде кричалки повторились.

В течение последней недели и сам Артемий, и его одноклубники осознавали вероятность обмена. С 28 января тренерский штаб не включал звёздного игрока в состав. Тем не менее, даже будучи морально готовым к такому развитию событий, Мика Зибанежад признался, что видеть уход давнего партнёра всё равно было странно.

«Такова ситуация, и это - бизнес», — сказал центрфорвард. «Невероятный игрок. Достаточно взглянуть на его статистику — один из лучших, с кем я когда-либо играл».

«За годы я видел обмены многих моих друзей, и этот случай не легче остальных», — добавил Винсент Трочек, часто игравший с Панариным в одном звене. «Всегда тяжело терять партнёра, с которым четыре года выходил на лёд, сблизился, наши семьи общались. Люблю его. Желаю ему всего наилучшего».

Главный тренер Майк Салливан заявил, что у него были хорошие отношения с Панариным, и назвал его одним из лучших игроков своего поколения. По его словам, обмен - по крайней мере внёс ясность.

«Иногда неопределённость переносится сложнее, чем окончательность решения», — сказал Салливан после утренней раскатки. «Теперь все могут двигаться дальше».

По завершении матча Брэйден Шнайдер добавил:

«Тяжело терять такого игрока и человека, с которым делил раздевалку, но, с другой стороны, как будто груз с плеч снят. Однако в целом мы можем играть лучше. Но сегодня было недостаточно хорошо».

Панарин полностью контролировал выбор нового клуба благодаря пункту о запрете на обмен. В последние дни он общался с Владиславом Гавриковым, выступавшим за «Кингз» в 2023–2025 годах. Защитник высоко отзывался об организации и составе команды. В итоге, по словам Артемия, «Лос-Анджелес» стал единственным вариантом, который он рассматривал всерьёз, хотя не был уверен, что сделка состоится до олимпийской паузы.

«Я не был готов выбирать команду, в которую не хотел идти», — сказал он. «Наверное, поехал бы в Россию, если бы Лос-Анджелес ничего не предложил».

Артемий отметил, что время в Нью-Йорке пролетело быстро, хотя фотографии с момента подписания контракта свободного агента в 2019 году кажутся далёким прошлым.

«Много хороших воспоминаний», — сказал он, упомянув выходы «Рейнджерс» в финалы конференции в 2022 и 2024 годах. «У нас всегда был отличный коллектив. Прекрасная атмосфера. Я нашёл здесь много друзей. Это великая организация. «Нью-Йорк Рейнджерс» — клуб «Оригинальной шестёрки» с огромной историей. Я гордился тем, что играл за эту команду и в этом свитере. Большое спасибо болельщикам».

Отвечая на вопрос о любимых воспоминаниях, связанных с Панариным, Трочек сказал:

«Я просто представляю его всегда в хорошем настроении — танцующим в раздевалке, танцующим на льду».