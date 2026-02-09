Гашек ответил на слова Кучерова о неучастии сборной России по хоккею в ОИ

Бывший хоккейный голкипер Доминик Гашек поддержал решение ИИХФ отстранить сборную России от участия в международных соревнованиях и ответил на слова российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, заявившего, что без российской сборной Олимпиада не является соревнованием лучших против лучших.

