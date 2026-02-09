$77.0591.05

Гашек оценил слова Никиты Кучерова о неучастии сборной России по хоккею в Олимпиаде

Чемпионат.com

Бывший хоккейный голкипер Доминик Гашек поддержал решение ИИХФ отстранить сборную России от участия в международных соревнованиях и ответил на слова российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, заявившего, что без российской сборной Олимпиада не является соревнованием лучших против лучших.

Гашек ответил на слова Кучерова о неучастии сборной России по хоккею в ОИ
«Благодаря решению ИИХФ об отстранении сборной России от международных соревнований Кучеров не проживёт остаток своей жизни, зная, что многие люди, включая его сограждан, погибли из-за его игры за российскую национальную команду. Однако, к сожалению, он может играть в НХЛ, которая стала рекламой российской военной операции*, где люди погибают и получают увечья. Из-за НХЛ Никита проживёт остаток своей жизни, зная, что люди погибли из-за его игры в этой лиге», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.
