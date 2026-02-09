Тренер объяснил причину кризиса в игре минского "Динамо"

Главный тренер минского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Дмитрий Квартальнов понимает причину плохих результатов команды с начала января и надеется на исправление ситуации в ближайшее время. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

С начала 2026 года минское "Динамо" выиграло пять матчей и потерпело девять поражений.

"Конечно, понимаем, - ответил Квартальнов на вопрос о том, есть ли понимание причин кризиса. - Хотелось бы исправить ситуацию как можно быстрее. Но сколько времени потребуется - сложно сказать".

"Да, и начало, и конец января получились тяжелым. Если вспомнить, и в прошлом году январь был непростым. Наверное, к нам стали относиться чуть серьезнее, по-другому. К этому нужно быть готовыми - в первую очередь ментально. Это непросто: переключиться, захотеть, суметь", - заключил он.

"Динамо" находится на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 69 очков в 53 матчах.