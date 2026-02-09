КХЛ назвала лучших игроков недели

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков 21‑й игровой недели Фонбет чемпионата КХЛ.

Лучшим вратарем признан Денис Костин из нижегородского «Торпедо», одержавший две победы в двух матчах с коэффициентом надежности 1,46. По воротам Костина было нанесено 55 бросков, из которых он отразил 94,55%.

Лучшим защитником назван Роберт Хэмилтон из минского «Динамо». Канадец забросил две шайбы и отдал результативную передачу в двух играх. Партнер Хэмилтона по команде Станислав Галиев назван лучшим нападающим недели. Галиев в двух матчах набрал четыре очка (2+2).

Лучшим новичком стал форвард ЦСКА Олег Майстренко, забросивший победную шайбу в матче против «Сочи».

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.