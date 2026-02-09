Тренер ХК «Сочи» призвал увеличить количество матчей в регулярке КХЛ

Рыбин призвал увеличить количество матчей в регулярке КХЛ до уровня НХЛ
Тренер по развитию ХК «Сочи» Максим Рыбин выразил желание увеличить количество матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
— Я бы хотел 80 игр в регулярном чемпионате.
— Клубы выдержат это?
— Выдержат. Почему не выдержат? У нас несколько клубов, не попадающих в плей-офф, имеют дистанцию четыре-пять месяцев без хоккея. Это большая проблема. Я считаю, что 82 игры как в НХЛ — это оптимальный вариант.
— Для увеличения количества игр нужны новые команды?
— Наверное, три клуба, способные войти в лигу, – это «Металлург» Новокузнецк, АКМ и «Динамо» из Санкт-Петербурга, — приводит слова Рыбина «Спорт день за днём».
Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.