Тренер ХК «Сочи» призвал увеличить количество матчей в регулярке КХЛ

Тренер по развитию ХК «Сочи» Максим Рыбин выразил желание увеличить количество матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

— Я бы хотел 80 игр в регулярном чемпионате.

— Клубы выдержат это?

— Выдержат. Почему не выдержат? У нас несколько клубов, не попадающих в плей-офф, имеют дистанцию четыре-пять месяцев без хоккея. Это большая проблема. Я считаю, что 82 игры как в НХЛ — это оптимальный вариант.

— Для увеличения количества игр нужны новые команды?

— Наверное, три клуба, способные войти в лигу, – это «Металлург» Новокузнецк, АКМ и «Динамо» из Санкт-Петербурга, — приводит слова Рыбина «Спорт день за днём».

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.