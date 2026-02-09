Гендиректор «Лады» прокомментировал проблемы с финансированием

Генеральный директор «Лады» Виталий Злобин заявил «Матч ТВ», что тольяттинская команда продолжит выступления в КХЛ, у клуба нет проблем с финансированием.

© КХЛ

Ранее появилась информация, что «Лада» может сняться со следующего сезона КХЛ в связи с отсутствием денег, необходимых для выступления на таком уровне.

— Информация о том, что команда не сыграет в будущем сезоне КХЛ, — это ничем не подтвержденный слух. Готов заявить: статус клуба не поменяется, мы продолжим выступать в КХЛ. Все спонсорские обязательства нашими партнерами выполняются в полном объеме, и ни о каких проблемах с финансированием речи идти не может. Плюс ведем активную работу по продлению контрактов с лидерами «Лады», — сказал Злобин «Матч ТВ».

«Лада» с 36 очками занимает 11‑е место в турнирной таблице Западной конференции.

