Ротенберг оценил состав сборной России от Ларионова

Роман Ротенберг оценил состав сборной России от Игоря Ларионова.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал возможный состав сборной России на Олимпиаду-2026 от главного тренера СКА Игоря Ларионова.

Ларионов ранее представил свой вариант состава национальной сборной на Игры, отметив: «В КХЛ не вижу игроков, близких к выступающим в НХЛ по уровню».

– Игорь Ларионов сказал, что не позвал бы ни одного игрока КХЛ на олимпийский турнир. Вы бы взяли?

– Я видел состав Ларионова. Там есть игроки, которые играли в КХЛ, правильно? Они воспитанники нашего хоккея. Они добились успехов в КХЛ и только потом поехали в НХЛ.

Там много фамилий: Демидов, Никишин, Панарин, Шестеркин, Марченко.

Практически все играли у нас. Надо всегда говорить о том, что мы воспитали этих ребят, и они, по сути, все равно игроки КХЛ. В моем составе точно были бы такие хоккеисты. Наверное, в первые три звена им было бы сложнее попасть

У нас есть такие ребята, как вратарь Моторыгин. Это точно один из самых прогрессирующих голкиперов.

Плюс он выигрывал Кубок Первого канала. Это тоже непросто, вы сами видели, сколько раз приезжали вратари сборной России, и у них, к сожалению, не получалось. Ведь на них оказывается очень большое давление. А Моторыгин выиграл этот турнир. Считаю, что это очень серьезное достижение.

Дальше есть Аймурзин, очень сильный игрок, плюс Пыленков, Гусев, Шарипзянов. Они все очень серьезные ребята. И этот список можно продолжать, – сказал Роман Ротенберг.