Тренер «Шанхая» прокомментировал уход из клуба Ковалева

Главный тренер «Шанхайских Драконов» прокомментировал уход из клуба тренера Алексея Ковалёва, который успел поработать в команде лишь полтора месяца.

– Алексей Ковалёв покинул «Шанхай». Почему не удалось сработаться с ним?

– Знаю, что он тоже пришёл в клуб совсем недавно, только в конце декабря. Мой опыт работы с ним только положительный – он очень умный хоккеист и тренер, хорошо заточен под игру в нападении и большинство. Это его хлеб, он был известен этим как игрок.

При этом мы совсем немного времени провели вместе. Понимаю, что в лиге было очень много тренерских перестановок, это часть нашего дела. У меня осталось невероятное уважение к Алексею. Он всегда хорошо ладил со мной и тренерским штабом. Но иногда происходят перемены.

– У вас были расхождения во взглядах на то, в какой хоккей должна играть команда?

– Нет, такого не было. У «Шанхая» есть высокие ожидания и высокие стандарты. Мы находимся не на том месте, где нам нужно находиться. Все в клубе считают, что нам нужно становиться лучше и стремиться к самым высоким целям. И у нас осталось 15 матчей, чтобы сделать это, – сказал Лав в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.