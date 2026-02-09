Французский экс-тренер КХЛ высказался о хоккее ОИ-2026 без России

Занатта о хоккее ОИ-2026 без России: «Победившая команда будет понимать, что здесь не хватало одной великой команды. Шансы россиян на медали были бы очень высоки»
Бывший тренер клубов КХЛ Айван Занатта, входящий в тренерский штаб сборной Франции, высказался по поводу отсутствия сборной России на Олимпиаде-2026.
– Будет ли золото хоккейного турнира полноценным без участия Александра Овечкина, Никиты Кучерова, Евгения Малкина, Кирилла Капризова, Андрея Василевского и других классных российских игроков?
– Я думаю, кто бы ни выиграл золото...
Хоккеисты знают, величайшие игроки мира знают, что здесь нет некоторых очень хороших игроков. И они полностью и искренне уважают это. Они не вовлечены в политический аспект этой ситуации.
Так что нет сомнений, к ним [россиянам] относятся с уважением. И если бы они были здесь, их шансы на победу и получение медали, очевидно, также были бы очень высоки.
И, к сожалению, все так, как есть, но я уверен, что команда, которая победит, также будет понимать, что здесь не хватало еще одной великой команды.
– Многие считают, что это просто несправедливо.
– Очень жаль, что России здесь нет. К сожалению, это политические решения, последствия которых приходится расплачиваться обычным людям, и особенно спортсменам.
Великая хоккейная держава, великая спортивная страна, особенно в зимних видах спорта... Это действительно прискорбно, – сказал Айван Занатта.
