Канадский нападающий «Автомобилиста» пропустит матч с «Металлургом»

Хоккейный клуб «Автомобилист» отправился в Магнитогорск, где завтра сыграет с «Металлургом». По семейным причинам пропустит выезд в Магнитогорск нападающий Рид Буше, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. Американец также пропустил предыдущий матч команды с «Авангардом» и на данный момент продолжает решение возникших личных проблем.

Нападающий Стефан Да Коста находится в расположении сборной Франции на Олимпийских Играх в Италии и присоединится к «Автомобилисту» по окончании выступления своей команды в Олимпийском хоккейном турнире. Защитник Дмитрий Юдин восстанавливается после травмы и работает по индивидуальной программе в Екатеринбурге.