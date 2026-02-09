Бывший хоккеист "Спартака" и "Динамо" Федоров умер в 32 года

Экс-нападающий московских клубов "Спартак" и "Динамо" Артем Федоров умер на 33-м году жизни.

Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба "Сочи", за который также выступал Федоров. Причины смерти спортсмена пока не раскрываются.

За карьеру он выступал в составе московского "Динамо", уфимского "Салавата Юлаева", "Спартака" и СКА в КХЛ. На счету Федорова 66 шайб и 103 голевые передачи в 376 играх.

В составе студенческой сборной России в 2015 году Федоров стал победителем Универсиады.

Последним клубом хоккеиста в сезоне 2022/23 стал "Сочи".