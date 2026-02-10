Нападающий «Ак Барса» выведен из списка травмированных

Нападающий казанского «Ак Барса» Михаил Фисенко выведен из списка травмированных, сообщает пресс‑служба хоккейного клуба.

Фисенко получил повреждение в январе. В текущем сезоне 35‑летний форвард провел 42 матча в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, в которых набрал 12 (6+6) очков.

«Ак Барс» с 73 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче казанский клуб в четверг примет нижегородское «Торпедо».

