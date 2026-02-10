Американский вратарь оценил драки Бобровского и Василевского

Драки российских вратарей "Тампы" Андрея Василевского и "Флориды" Сергея Бобровского в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) получились зрелищными. Такое мнение ТАСС высказал американский вратарь казахстанского "Барыса" Адам Шил.

Ранее Василевский подрался с голкипером "Бостона" Джереми Свэйманом, Бобровский - с вратарем "Сан-Хосе" Алексом Недельковичем.