Американский вратарь оценил драки Бобровского и Василевского

Американский вратарь Шил оценил участие в драках Бобровского и Василевского
Драки российских вратарей "Тампы" Андрея Василевского и "Флориды" Сергея Бобровского в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) получились зрелищными. Такое мнение ТАСС высказал американский вратарь казахстанского "Барыса" Адам Шил.
Ранее Василевский подрался с голкипером "Бостона" Джереми Свэйманом, Бобровский - с вратарем "Сан-Хосе" Алексом Недельковичем.
"За дракой голкиперов интересно наблюдать, это хорошо для игры. Каждый болельщик любит смотреть на это. У Василевского и Бобровского здорово получилось, хорошие драки. Это часть хоккея", - сказал Шил.