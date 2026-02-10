Нападающий «Металлурга» назвал принципиальные матчи против «Авангарда»

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев прокомментировал высказывание главного тренера «Авангарда» Ги Буше в адрес команды.

– Вас задевают комментарии соперников – например, когда Ги Буше говорит, что у «Металлурга» «игроки небольших габаритов, им все время попадают по лицу, идут удаления»?

– Если честно, вообще никак не реагирую. Говорят – и говорят. Если о нас говорят, значит, мы хорошо делаем свою работу. Я на это не обращаю внимания.

– Матчи с «Авангардом» – самые принципиальные в этом сезоне? Есть такое ощущение?

– В принципе у нас есть три команды, с которыми мы играем по шесть матчей. «Авангард» – одна из принципиальных.

– А лично для вас против кого сложнее всего играть в этом сезоне?

– У Омска очень хорошая команда. Они играют в силовой хоккей, постоянно нагнетают. Но вообще каждая команда по-своему непростая, – сказал Дмитрий Силантьев.