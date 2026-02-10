Вице‑президент КХЛ оценил Неделю звезд хоккея

Вице‑президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Сергей Доброхвалов заявил «Матч ТВ», что КХЛ довольна проведением Фонбет Недели звезд хоккея, отметив, что лиге удалось реализовать 80% всех идей.

Неделя звезд хоккея прошла 6–8 февраля в Екатеринбурге. Победу в Матче звезд КХЛ одержала сборная России, обыгравшая в финале команду молодых звезд со счетом 9:2. Также участие в шоу приняли сборные Урала и мира.

— Как оцените проведение Недели звезд хоккея, вы довольны организацией?

— Конечно, выводы можно делать по болельщикам, от них поступают потрясающие отзывы и комментарии. Из задуманного реализовано 80%, поэтому мы довольны.

— В этом году команда‑победитель получила денежный приз, а некоторые молодые хоккеисты в кулуарах рассказывали, что идут играть на победу, несмотря на звездный статус матча. Такой настрой игроков тоже не может не радовать?

— Получаем комментарии, видим, как ребята относятся к Матчу звезд. Хочется, чтобы была и спортивная составляющая, несмотря на статус шоу. Поэтому регулярно придумываем новые форматы. И мне кажется, что новый формат формирования команд удался: молодые дали некий задор ветеранам, да и противостояние «наши — не наши» всегда ценится. Но и денежный приз сыграл роль. Было видно, что в финале ребята рубились и хотели выиграть, но мастерство пока побеждает молодость.

— Новый формат, при котором одна из команд Матча звезд формируется по географическому принципу, будет фигурировать и дальше? И какие еще регионы рассматриваются?

— Этот формат всем зашел, есть идея его сохранить, а дальше все зависит от места проведения Матча звезд. Сформируем и местную команду, — сказал Доброхвалов «Матч ТВ».