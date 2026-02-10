СКА объявил о переходе Тамбиева в штаб. Тренера видели в клубной экипировке в конце января
СКА объявил, что бывший главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев вошел в штаб клуба из Санкт-Петербурга.
В конце января специалиста видели на трибунах во время матча FONBET КХЛ в экипировке СКА.
«Дней без объявления Леонида Тамбиева: 0. Почти 35 лет назад Леонид Григорьевич играл за СКА, а теперь официально возвращается в наш клуб в новой роли. Приветствуем в тренерском штабе армейцев! Рады новой встрече, желаем продуктивной и успешной работы», – сказано в сообщении клуба.
