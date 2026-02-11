Министр спорта России назвал негодяем главу IIHF

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев назвал негодяем главу Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа. Функционер высказался на канале «Центральный канал» в VK Видео.

В ответ на вопрос о возвращении на мировые турниры российских хоккейных сборных Дегтярев назвал IIHF самой сложной федерацией.

«Это связанно с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф. Редкий негодяй. Почему? Потому что место России на Олимпиаде получила Франция», — добавил министр спорта.

Дегтярев также спрогнозировал, что сборная России вернется на мировые турниры через год.

«По нашему плану будем судиться, долбать их в пух и прах», — пообещал министр.

IIHF отстранил сборные России от участия во всех соревнованиях под своей эгидой весной 2022 года. Мужская и женская национальные команды не принимают участие в Олимпиаде-2026, на которую впервые за 12 лет приехали игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

