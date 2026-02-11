Новичок «Динамо» признался, что сам запросил обмен из СКА

Нападающий московского «Динамо» Иван Зинченко признался, что он сам запросил обмен из СКА.

— Как воспринял обмен? В прошлом сезоне ты был игроком КХЛ, а в начале этого плотно застрял в ВХЛ…

— Обстоятельства сложились так, что уже предсезонку я проходил в СКА-ВМФ. В Питере произошли определённые изменения: кто-то под них подошёл, кто-то – нет. Я с начала сезона запрашивал обмен. Понимал, что надо набирать форму после операции, с удовольствием пошёл это делать в ВХЛ. Но ждал шанса, чтобы обратно попасть в КХЛ.

Даже скрывать не буду, что в какой-то момент уже и перестал надеяться. Но когда мы поехали в Тулу, возникло внутреннее ощущение – должно что-то произойти. Это было в преддверии моего дня рождения. И внутреннее состояние подсказывало, что шанс получу. Опять же, есть такая фраза: «Терпение и труд всё перетрут».

Верил в это, а когда приехал в Тулу, мне позвонили и сказали: «Собирай вещи, ты игрок московского «Динамо». Я был самым счастливым человеком. Спасибо питерскому руководству, которое пошло навстречу, не стало вставлять какие-то палки в колёса и держать меня в ВХЛ. Мы поблагодарили друг друга за работу, на этом всё, – сказал Зинченко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.