Хоккеист «Спартака» высказался о поражении от «Динамо»

Хоккеист «Спартака» Мальцев — о поражении от московского «Динамо»: «Мы поняли, как играем, но что‑то запуталось»
Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев заявил «Матч ТВ», что хоккеисты «красно‑белых» перед матчем с московским «Динамо» понимали, за счет чего могут обыграть соперника, но на льду не сумели реализовать задумки.
Во вторник «Спартак» в домашнем матче Фонбет чемпионата КХЛ проиграл «Динамо» со счетом 2:3.
— Перед паузой на Матч звезд «Спартак» набрал солидный ход, нет ли опасений, что теперь команда собьется с победного ритма?
— Нет, мы отдохнули, перезагрузились. И должны были не останавливаться. Мы поняли, как играем, но похоже, что‑то запуталось.
— Дерби с «Динамо» — принципиальный матч, или с учетом большого количества встреч в регулярном чемпионате — рядовая игра?
— Для нас каждая игра важна. Конечно, дерби еще важнее и накал выше и самоотдачи в два раза больше должно быть.
— Вы с командой обсуждали необходимость финишировать в четверке Запада, чтобы иметь преимущество домашнего льда в плей‑офф?
— Не особо сидит в голове, просто хочется начать дома, это будет лучше для нас, — сказал Мальцев корреспонденту «Матч ТВ».
