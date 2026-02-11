Хоккеист «Спартака» высказался о поражении от «Динамо»

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев заявил «Матч ТВ», что хоккеисты «красно‑белых» перед матчем с московским «Динамо» понимали, за счет чего могут обыграть соперника, но на льду не сумели реализовать задумки.

Во вторник «Спартак» в домашнем матче Фонбет чемпионата КХЛ проиграл «Динамо» со счетом 2:3.

— Перед паузой на Матч звезд «Спартак» набрал солидный ход, нет ли опасений, что теперь команда собьется с победного ритма?

— Нет, мы отдохнули, перезагрузились. И должны были не останавливаться. Мы поняли, как играем, но похоже, что‑то запуталось.

— Дерби с «Динамо» — принципиальный матч, или с учетом большого количества встреч в регулярном чемпионате — рядовая игра?

— Для нас каждая игра важна. Конечно, дерби еще важнее и накал выше и самоотдачи в два раза больше должно быть.

— Вы с командой обсуждали необходимость финишировать в четверке Запада, чтобы иметь преимущество домашнего льда в плей‑офф?

— Не особо сидит в голове, просто хочется начать дома, это будет лучше для нас, — сказал Мальцев корреспонденту «Матч ТВ».

