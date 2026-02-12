Сборная Канады по хоккею покинула Олимпийскую деревню

Национальная сборная Канады по хоккею перебралась из Олимпийской деревни в пятизвездочный отель в Италии. Все проживание будет оплачено НХЛ и Ассоциацией игроков лиги, сообщает Sportsnet.

По сообщениям СМИ, данное нестандартное решение было принято ради того, чтобы канадские игроки максимально комфортно чувствовали себя во время олимпийского турнира.

Сборная Канады начнет хоккейный турнир противостоянием с национальной сборной Чехии 12-го февраля. Встреча группы A пройдет 12-го февраля. Стартовый свисток – 18:40 по мск. Также в одной группе с Канадой находятся швейцарцы и французы.

Действующими чемпионами олимпийского хоккейного турнира являются финны, обыгравшие в финале сборную ОКР со счетом 2:1. Канада выбыла на стадии четвертьфиналов.

Олимпиада-2026 проходит в Италии (Милан и Кортина‑д’Ампеццо). Церемония закрытия ОИ пройдет 22-го февраля.