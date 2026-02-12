$77.4692.47

Сборная Канады переехалf из Олимпийской деревни в пятизвездочный отель

Спорт день за днемиещё 4

Национальная сборная Канады по хоккею перебралась из Олимпийской деревни в пятизвездочный отель в Италии. Все проживание будет оплачено НХЛ и Ассоциацией игроков лиги, сообщает Sportsnet.

Сборная Канады по хоккею покинула Олимпийскую деревню
© Global Look Press

По сообщениям СМИ, данное нестандартное решение было принято ради того, чтобы канадские игроки максимально комфортно чувствовали себя во время олимпийского турнира.

Сборная Канады начнет хоккейный турнир противостоянием с национальной сборной Чехии 12-го февраля. Встреча группы A пройдет 12-го февраля. Стартовый свисток – 18:40 по мск. Также в одной группе с Канадой находятся швейцарцы и французы.

Действующими чемпионами олимпийского хоккейного турнира являются финны, обыгравшие в финале сборную ОКР со счетом 2:1. Канада выбыла на стадии четвертьфиналов.

Олимпиада-2026 проходит в Италии (Милан и Кортина‑д’Ампеццо). Церемония закрытия ОИ пройдет 22-го февраля.

Прямые трансляции с Олимпиады смотрите тут

Главное сейчас
Спорт день за днем: главные новости
Главное сейчас
Спорт день за днем: главные новости