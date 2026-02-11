«Ак Барс» прошел в плей‑офф КХЛ

Казанский «Ак Барс» стал четвертым участником плей‑офф КХЛ сезона‑2025/26.

© КХЛ

Это произошло после того, как челябинский «Трактор» на выезде обыграл хабаровский «Амур» со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата.

Казанская команда (73 очка) занимает третье место в Восточной конференции и гарантировала себе участие в Кубке Гагарина. Ранее в плей‑офф вышли еще две команды Востока — магнитогорский «Металлург» (86 очков) и омский «Авангард» (76) — и лидер Западной конференции ярославский «Локомотив» (77).

