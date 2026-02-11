Назаров высказался о Матче звезд КХЛ

Назаров о Матче звезд КХЛ: «Великолепное шоу, яркий и красочный показ. Болельщики остались довольны»
Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров поделился мнением о Матче звезд КХЛ, который прошел 7 и 8 февраля в Екатеринбурге.
«Матч звезд КХЛ позади – шоу получилось великолепным. Болельщики остались довольны, в том числе те, кто смотрел за событием по телевизору. Отдельно отмечу отличный показ: получилось ярко и красочно. Ребята отдохнули, разгрузились морально и физически. Впереди всех ждет важный отрезок в регулярном чемпионате, до плей-офф осталось совсем немного», – сказал Назаров.
