Овечкину предрекли завершение карьеры в «Динамо»

Депутат Свищев: «Верим, что Овечкин закончит карьеру в «Динамо», а затем начнет тренерскую, общественную или политическую деятельность. Его будущее связано с Россией, надеемся»

Sports.ru

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился мнением о возможном продолжении карьеры Александра Овечкина.

Действующий контракт 40-летнего капитана «Вашингтона» рассчитан до 30 июня 2026 года. Российский форвард пока не объявлял о дальнейших планах.

«Мы верим словам Александра, что он закончит свою карьеру в «Динамо», а уже затем начнет свою тренерскую или общественную деятельность, возможно, политическую. Очень надеемся, что его непосредственное будущее связано с Россией, с его отдачей молодому поколению спортсменов. Его здесь любят, уважают, он кумир для всей хоккейной и не только хоккейной общественности», – сказал Свищев.
