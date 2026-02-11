Состоялся первый матч хоккейного мужского турнира на Олимпиаде, Финляндия проиграла

Сборная Словакии обыграла национальную команду Финляндии в первом матче группового этапа на зимних Олимпийских играх - 2026.

Встреча завершилась со счетом 4:1. Счет в матче открыли словаки: на 8-й минуте игры отличился Юрай Слафковски. Финская команда сумела сравнять уже во втором периоде, на 25-й минуте шайбу забросил Ээли Толванен, его ассистентами выступили Йоэль Армиа и Арттури Лехконен. В третьем периоде Словакия забила трижды, отличились Далибор Дворски, Слафковски и Адам Ружичка.

Словакия и Финляндия выступают в группе B вместе с командами Швеции и Италии. Эти сборные проведут свой матч в этот же день, 11 февраля, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 23:10 по московскому времени.

Сборная России по хоккею не принимает участие в Олимпийских играх. Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.