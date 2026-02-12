ЦСКА всухую обыграл «Спартак» в московском дерби КХЛ, Самонов отразил 43 броска

Хоккеисты ЦСКА одержали гостевую победу над «Спартаком» (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Обе шайбы армейцы забросили уже к шестой минуте игры — на отметке 02:03 отличился Дмитрий Бучельников, на 05:43 — Максим Соркин.

Голкипер ЦСКА Александр Самонов впервые сыграл «на ноль» в составе этой команды, он отразил 43 броска по воротам.

ЦСКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ в третий раз подряд — ранее в декабре и январе «красно‑синие» были сильнее «красно‑белых» с одинаковым счетом 2:1.

Армейцы продлили победную серию до семи матчей, команда Игоря Никитина занимает 5‑е место в Западной конференции с 68 очками. «Спартак» (62) — 6‑й.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «ЦСКА» (Москва) — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Голы: Бучельников, 2:03. Соркин, 5:43 (бол.).