Василевского назвали самым интересным российским вратарем в НХЛ

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский является самым интересным среди российских голкиперов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал вратарь сборной США и "Виннипега" Коннор Хеллебайк.

© Соцсети

По версии телеканала ESPN, 31-летний Василевский является основным претендентом на получение приза "Везина трофи", который вручается лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. Второе место в голосовании занимает российский вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин, третье - американец Джон Гибсон ("Детройт").

"Василевский - отличный вратарь, фантастический, удивительный, всегда интересно за ним смотреть. Он всегда в топе как в отдельно взятом матче, так и во всей лиге", - сказал Хеллебайк.

Американец трижды признавался лучшим вратарем лиги (2020, 2024, 2025), в прошлом году он также выиграл "Харт трофи" (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата).