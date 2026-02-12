Выяснилось, насколько выросла зарплата лучшего бомбардира КХЛ

Зарплата Анаса выросла до 80 млн рублей в год в минском «Динамо». Лучший бомбардир КХЛ продлил контракт на 2 года
Стали известны условия нового контракта нападающего Сэма Анаса с минским «Динамо».
В конце января 32-летний американец продлил соглашение с клубом на два года.
«По моей информации, американский форвард существенно вырос в зарплате – теперь он будет зарабатывать примерно по 80 миллионов рублей в год», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
На данный момент Анас является лидером гонки бомбардиров Фонбет Чемпионата КХЛ. Сэм набрал 66 (25+41) очков при полезности «плюс 16» в 53 матчах сезона.
Кормье объяснил, почему Гейджи дали бой за временный титул: «Американец с поясом против Топурии в Белом доме. Это беспроигрышный вариант»
Захарян не сыграет с «Реалом» в субботу, сообщили в «Сосьедаде»: «Посмотрим, будет ли Арсен готов к игре против «Овьедо»
Зарплата Анаса выросла до 80 млн рублей в год в минском «Динамо». Лучший бомбардир КХЛ продлил контракт на 2 года
Кормье объяснил, почему Гейджи дали бой за временный титул: «Американец с поясом против Топурии в Белом доме. Это беспроигрышный вариант»
Захарян не сыграет с «Реалом» в субботу, сообщили в «Сосьедаде»: «Посмотрим, будет ли Арсен готов к игре против «Овьедо»
Зарплата Анаса выросла до 80 млн рублей в год в минском «Динамо». Лучший бомбардир КХЛ продлил контракт на 2 года