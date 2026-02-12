Выяснилось, насколько выросла зарплата лучшего бомбардира КХЛ

Стали известны условия нового контракта нападающего Сэма Анаса с минским «Динамо».

© Sports.ru

В конце января 32-летний американец продлил соглашение с клубом на два года.

«По моей информации, американский форвард существенно вырос в зарплате – теперь он будет зарабатывать примерно по 80 миллионов рублей в год», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

На данный момент Анас является лидером гонки бомбардиров Фонбет Чемпионата КХЛ. Сэм набрал 66 (25+41) очков при полезности «плюс 16» в 53 матчах сезона.